Le compo de l'OM contre Nantes : Les choix forts de Tudor

Ce mercredi à Nantes, Igor Tudor procédera à plusieurs changements dans sa défense.

L'Olympique de Marseille veut reprendre sa marche en avant. Ralentis par l'AS Monaco (1-1) samedi, les Olympiens ont vu leur belle série prendre fin après huit victoires consécutives toutes compétitions confondues. Mais en championnat, les Phocéens sont toujours dans le coup et restent à 3 points du RC Lens et 5 du PSG. Ce mercredi, les hommes d'Igor Tudor se déplacent sur la pelouse du FC Nantes avec la ferme intention de retrouver la victoire et de bien entamer un mois de février très important avec notamment un double affrontement avec le Paris Saint-Germain.

Pour cette rencontre, Tudor devrait de nouveau faire confiance à son trio d'attaque composé d'Alexis Sanchez, auteur d'un grand match contre Monaco, Mattéo Guendouzi et Ruslan Malinovskyi. Arrivé mardi dans la soirée, Vitinha n'est pas encore qualifié. Au milieu, le duo Jordan Veretout-Valentin Rongier restera en place, Azzedine Ounahi débutera quant à lui sur le banc.

C'est en défense que le technicien croate opère quelques changements. De retour dans le groupe mais encore un peu juste physiquement, Jonathan Clauss débutera sur le banc et c'est Nuno Tavares qui évoluera comme piston droit. À gauche, Kolasinac monte d'un cran et sera donc piston gauche, faisant ainsi entrer Leonardo Balerdi dans le onze, en défense aux côtés de Samuel Gigot et l'indéboulonnable Chancel Mbemba. Pau Lopez fera quant à lui son retour des les buts olympiens après avoir été suppléé par Ruben Blanco au Vélodrome samedi.