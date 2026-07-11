Le collectionneur d'objets meurtriers… Ne coupez pas le courant avant l'entrée de Merino !

Mikel Merino n'est plus seulement un milieu de terrain qui remplit ses fonctions traditionnelles, il est devenu le symbole des moments décisifs de la sélection espagnole, à tel point que ses buts décisifs marquent désormais une nouvelle étape dans chaque succès de « La Roja ». Dès que la rencontre semble échapper à tout contrôle, Merino surgit pour ajouter un nouveau chapitre à l’histoire, comme il l’a encore démontré lors de la Coupe du monde 2026.

La Roja s’est ainsi ouverte les portes du dernier carré, confirmant qu’elle compte parmi les quatre meilleures nations du moment, une performance réalisée pour seulement la troisième fois de son histoire. La première occurrence remonte à 1950, lorsque la sélection ibérique avait terminé quatrième au Brésil ; la seconde s’est produite il y a seize ans, quand Andrés Iniesta avait guidé l’Espagne vers son unique titre mondial d’un but historique en finale.

L’Espagne a d’ailleurs validé son billet pour le dernier carré de la même manière qu’elle avait atteint les quarts de finale : en arrachant la victoire grâce à un but décisif à la 118^e minute, juste avant la fin de la deuxième prolongation, comme le souligne le quotidien espagnol Marca.

Comme face au Portugal, le héros s’appelle Mikel Merino, spécialiste des coups de théâtre quand la pression atteint son paroxysme. Si son but contre le Portugal était né d’une touche technique magistrale et d’une frappe précise du pied droit qui a trompé Diogo Costa, il a cette fois fait preuve d’un instinct de buteur pur dans la surface.

Le ballon, mal repoussé par le gardien belge Sini Lamens sur une frappe de Pau Cubarsi, est revenu dans les pieds de Merino, qui a expédié une demi-volée sous la barre, qualifiant la Roja pour le dernier carré.

Sous l’ère de Luis de la Fuente, Merino confirme son statut de joueur décisif : il est désormais le deuxième meilleur buteur de cette période avec 12 réalisations, toutes inscrites sous le maillot de la Roja.

Son palmarès ne se limite plus à un simple total de buts, mais s’enrichit de réalisations décisives dans les moments clés. Son coup de tête à Los Angeles, qui a offert la qualification pour le dernier carré, semble désormais le plus précieux, surpassant même son but décisif à Stuttgart, synonyme de demi-finale à l’Euro, alors que la séance de tirs au but se profilait.

À son tableau de chasse figurent aussi le but inscrit face au Portugal à Dallas et celui, en quarts de finale de la Ligue des nations à Rotterdam, qui a sauvé l’Espagne de la défaite dans les dernières minutes.

Outre la qualification, son but a permis à la Roja d’aligner une série historique de 36 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (officielles et amicales), Un total qui atteint même 37 matchs si l’on ne compte que les rencontres officielles, confirmant une nouvelle fois l’âge d’or que traverse la sélection espagnole sous la houlette de Luis de la Fuente.