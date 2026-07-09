Le Club de Bruges a officialisé jeudi un projet stratégique pour son avenir. Le champion de Belgique en titre évoluera dans une nouvelle enceinte à partir de la saison 2028-2029.

Le Club se bat depuis plus de vingt ans pour obtenir un nouveau stade, mais ses efforts se sont toujours heurtés à des obstacles. Le feu vert a enfin été donné pour construire un nouveau stade sur le site de l’Olympia à Bruges.

« Le Conseil des contentieux des permis a annoncé aujourd’hui le rejet du recours contre le permis d’environnement relatif à la construction et à l’exploitation d’un nouveau stade de football sur le site Olympia à Bruges », indique le Club Bruges.

« Le Club de Bruges se réjouit d’avoir obtenu, après plus de vingt ans, un permis définitif et exécutoire pour la construction de son nouveau stade. La construction devrait débuter cette année encore et nous espérons pouvoir donner le coup d’envoi de la saison 2028/29 dans le nouveau stade. »

D’ici là, le Club restera au stade Jan Breydel, qui offre 29 000 places.

Le futur stade couvert offrira 40 116 places, ce qui en fera le deuxième plus grand de Belgique derrière le stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Le Club a délibérément opté pour une configuration compacte, coiffée d’une toiture annulaire, et la tribune « Spionkop » pourra accueillir 12 000 supporters.