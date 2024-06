Le clin d'oeil des supporters à Georgina Rodriguez

La tendre moitié de Ronaldo était présente lors de la rencontre entre la Seleccao et la Géorgie pour le dernier match du Groupe F de l'Euro 2024.

Les supporters portugais en ont profité pour exprimer leur amour pour le mannequin, l'un d'entre eux brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Georgina > Georgia".

La femme de Cr7 a posté une image de la pancarte sur Instagram, ainsi qu'une autre de deux supporters qui avaient son nom au dos de leur maillot du Portugal.

L'article continue ci-dessous

"Georgina supérieure à la Géorgie"

Ronaldo et ses coéquipiers portugais ont abordé ce match de milieu de semaine en étant déjà sûrs de leur place en huitièmes de finale de l'Euro 2024, puisqu'ils ont déjà récolté six points lors de leurs deux premiers matchs. La Géorgie, la Turquie et la République tchèque se battent pour une place dans la phase suivante.

Au prochain tour de la compétition en Allemagne, le Portugal affrontera soit l'équipe qui a terminé troisième du groupe A - la Hongrie - soit la Slovénie, qui a terminé troisième du groupe C derrière l'Angleterre et le Danemark.