Le clan Mbappé se fait démonter !

Un agent de joueurs s'est montré très remonté vis-à-vis du statut de la mère de Kylian Mbappé en tant qu'agent.

Récemment, la mère de Kylian Mbappé Fayza Lamari a annoncé la création d'une structure d'agents, dans laquelle elle s'occupera notamment de Rayan Cherki en plus de ses deux fils Kylian et Ethan. Une nouvelle qui n'a pas forcément été bien reçue par les autres agents de métiers.

"Qu'elle s'occupe de son fils"

Mardi soir, Yvan Le Mée, agent de plusieurs joueurs en Ligue 1, était l'invité de l'After Foot sur RMC et a donc eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet et n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'il pense de ce nouveau rôle. "Ce n'est pas son métier, elle n'a pas la capacité d'agir, lance-t-il. Je voulais monter un restaurant mais je ne sais pas faire à manger, donc je ne l'ai pas fait. A un moment, il faut juste être dans la réalité et faire ce que tu sais faire. Après, il y a deux niveaux. Il a celui du 'je m'occupe de mon fils' et il y a celui du 'je propose mes services à 20, 30, 100 joueurs'. Qu'elle s'occupe de son fils, elle le fait bien ou pas... La mère Rabiot l'a fait et il a fait sa carrière mais Véronique s'occupe uniquement d'Adrien, elle n'est pas allée proposer ses services à d'autres joueurs", a-t-il lâché.

Pour Le Mée, Fayza Lamari n'a pas les compétences pour devenir agent et elle devrait avoir une licence avant tout. "Aujourd'hui, on parle de la mère de Kylian qui propose ses services pour le métier d'agent et c'est ce qui n'a pas plu à l'agent d'Hakimi, explique-t-il. C'est un métier et elle ne sait pas le faire. Aujourd'hui, pour faire les discussions pour son fils et d'autres joueurs, elle devrait avoir une licence", a-t-il poursuivi.