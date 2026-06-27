Le choc de la Coupe du monde bouleverse les plans du FC Barcelone concernant sa star

L’élimination précoce de l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2026 a contrarié les plans du FC Barcelone concernant l’un de ses joueurs phares. Le club catalan comptait en effet sur cette compétition pour faire grimper sa valeur marchande.

Le club catalan espérait que la compétition valoriserait son défenseur Ronald Araújo, mais l’Uruguay a été éliminé sans que le joueur n’ait pu fouler la pelouse.

La campagne des « Celestes » s’est conclue par une défaite 0-1 face à l’Espagne, synonyme d’élimination dès la phase de groupes. Un dénouement d’autant plus frustrant pour le défenseur, déjà gêné par des douleurs musculaires avant le coup d’envoi du tournoi. et malgré un optimisme de façade quant à sa participation au match décisif contre l’Espagne, il n’était pas prêt.

Un coup dur pour Flick

Le quotidien catalan Sport estime que « cette élimination prématurée de l’Uruguay est une mauvaise nouvelle pour les plans du FC Barcelone, car la direction espérait que la Coupe du monde remettrait Araujo sous les feux des projecteurs après une saison compliquée, afin de réévaluer sa place au sein de l’équipe et sur le marché, d’autant plus que la concurrence est rude au cœur de la défense barcelonaise, où l’entraîneur Hans Flick a établi une nouvelle hiérarchie en défense, avec Pau Cubarsi comme titulaire, Gerard Martín qui a gagné la confiance du staff, sans oublier les performances exceptionnelles d’Eric García dans un rôle polyvalent et le retour d’Andreas Christensen, que l’Allemand considère comme un élément fiable.

Face à cette concurrence, le rôle d’Araujo s’est trouvé réduit en fin de saison dernière, limitant son temps de jeu, et sa situation pourrait encore se dégrader la saison prochaine. Flick est donc confronté à l’épineuse équation de lui trouver une place dans ses plans, tandis qu’Araujo mise sur le stage de préparation en Écosse pour inverser la tendance, après avoir manqué la Coupe du monde.

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