Le champion du monde est tombé, mais la remontada de l’Angleterre n’enlève rien à l’exploit du Maroc

La sélection marocaine demeure l’unique représentant africain encore en lice dans cette Coupe du monde, après que l’Angleterre a renversé la vapeur face à la République démocratique du Congo.

Les Congolais étaient tout près de créer l'exploit en éliminant l'Angleterre dès les seizièmes de finale de l'édition 2026, après avoir mené au score jusqu'à la dernière partie du match disputé ce mercredi soir.

Harry Kane a alors pris les choses en main, inscrivant un doublé qui a permis aux Three Lions de renverser la vapeur (2-1) et de valider leur billet pour les huitièmes de finale, où ils défieront le Mexique.

Grâce à ce succès, le Maroc demeure la seule nation africaine à avoir éliminé un ancien champion du monde en phase à élimination directe, d’après les données de « Stats Foot ».

Les Lions de l’Atlas avaient déjà réalisé cet exploit en éliminant l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale de la dernière édition.

En revanche, les sélections africaines totalisent désormais dix confrontations à élimination directe face à d’anciens champions du monde, sans jamais s’imposer.

Rappelons que l’Angleterre a remporté la Coupe du monde 1966, tandis que l’Espagne s’est adjugé le titre en 2010.