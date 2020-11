Le cas Messi ? Koeman en a marre

Ronald Koeman en a assez des questions sur Lionel Messi comme il l'a confié en conférence de presse ce vendredi.

L’entraineur du Barça Ronald Koeman n'en peut plus d’évoquer le futur de son joueur vedette, Lionel Messi. Avant le choc contre l’ en , le Batave a été de nouveau sondé sur la question et cette fois, ils 'est fâché.

La Pulga s'était récemment plaint publiquement d’être « la source de tous les maux du Barça ». Un départ en fin de saison semble de plus en plus probable, mais Koeman en a marre d'en parler.

« Non, je ne vois pas Messi ailleurs qu’au Barça ! Et je ne vais plus répondre aux questions sur ce sujet », a asséné le coach néerlandais, avant d’ajouter : « à mon avis, son futur se situe dans ce club. Mais personne ne peut savoir ce qui se passera dans le futur ».

Quid des tensions entre la natif de Rosario et Antoine Griezmann ? « Je peux tout à fait comprendre que Leo soit énervé. Vous devez respecter beaucoup plus les gens comme Leo. C'est irrespectueux de lui poser des questions sur Antoine. Cela peut être destiné à créer une controverse. Je n'ai vu aucun problème entre eux », estime Koeman