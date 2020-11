Le Cameroun déroule au Mozambique

La sélection camerounaise a confirmé ce lundi sa belle forme du moment en allant gagner à Maputo contre le Mozambique. Une victoire par deux buts d’écart et sans trop de peines.

Les hommes de Toni Conceiçao ont souffert en début de rencontre, en concédant un pénalty. Mais, une fois le plus dur fait, avec l’ouverture du score de Vincent Aboubakar, ils ont assuré et maitrisé aisément leurs opposants. Serge Tabekou, le joueur de Mouscron, s’est chargé de doubler la mise à un quart d’heure de la fin.

En quatre matches joués dans ces qualifications, les Lions Indomptables ont signé 3 victoires et un nul. Ils sont certains de finir à l’une des deux premières places de leur poule.

Pour rappel, le Cameroun est qualifié d’office pour la prochaine Coupe d’Afrique en tant que pays hôte.

