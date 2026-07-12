Le Cagliari a doublé le Parma dans la course à Fazzini : les visites médicales sont programmées

Il n'est jamais facile d'être prophète en son pays. Jacopo Fazzini, grand supporter de la Fiorentina, l'a vécu de l'intérieur : sa saison au club a été très compliquée, au point qu'il a convenu avec la direction de partir après seulement douze mois. Ces derniers jours, la lutte a été acharnée : Parme semblait proche de l'emporter, mais Cagliari a finalement pris l'avantage dans le dernier virage.





Le pressing du directeur sportif des « Rossoblù », Pietro Accardi – qui connaît le joueur depuis leur passage commun à Empoli – a été décisif : il a su tirer parti du ralentissement des Émiliens. Le joueur passera sa visite médicale lundi 13 juillet. Il s’agit d’un prêt payant de 800 000 euros avec une option d’achat fixée à 8 millions.