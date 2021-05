Le bus de Lens tagué par des supporters du PSG, le club "condamne"

Des supporters du club de la capitale ont tagué le bus du RC Lens pendant la nuit, à quelques heures du match entre les deux équipes au Parc.

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables commis à l’encontre du RC Lens par des individus se prétendant supporters du Club."

Le club de la capitale a fermement condamné ce samedi matin les agissements de certains supporters, qui ont tagué le club lensois pendant la nuit. Les deux équipes s'affrontent ce samedi (17h) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

"Le Paris Saint-Germain rappelle que les comportements haineux sont contraires aux valeurs qu’il défend, poursuit le PSG, qui précise que des suites pourraient avoir lieu. Des investigations de police sont en cours.

L'article continue ci-dessous

"Le Club se réserve le droit de prendre toutes les sanctions et mesures juridiques appropriées s’il apparait que certains de ses supporters sont associés à ces actes honteux. Au nom de toute sa communauté, le Paris Saint-Germain apporte son soutien et sa sympathie au RC Lens et à ses supporters."

Le bus du RC Lens a été tagué cette nuit 😡😡 #PSGRCL



📸 Arnaud Desmaretz pic.twitter.com/H1dxai3a4x — La beauté du RC Lens (@lbpubliclensois) May 1, 2021

Le bus des Sang et Or a été peint de plusieurs tags, certains insultants envers les supporters du RC Lens. "Ultras Paris", "Paris SG fans", pouvait-on lire sur le véhicule mais également le message "Consenguin de merde" (sic), qui n'est pas sans faire écho à la triste banderole déployée lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2008 entre les deux clubs, peu de temprs après la sortie de "Bienvenue chez les Ch'tis".

Côté terrains, cette rencontre entre les deux équipes sera particulièrement importante pour les deux équipes. Les PSG n'ont plus aucun joker s'ils veulent continuer de croire à un quatrième titre de champions de France consécutif, eux qui ont toujours un point de retard sur Lille à quatre journée de la fin.

Côté lensois, l'objectif sera de poursuivre cette fabuleuse saison. Pour son retour dans l'élite, le club artésien a encore toutes ses chances de valider son billet pour une compétition européenne (Europa League ou League Europa Conference) la saison prochaine. L'occasion est belle de remettre l'OM, tenu en échec par Strasbourg vendredi soir en ouverture de cette 35e journée, à trois points en cas de succès de prestige en terre parisienne.