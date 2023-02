Le bilan époustouflant de Didier Digard sur le banc de Nice

Après avoir échoué en ramenant Lucien Favre au Gym, Nice a flairé le bon coup avec Didier Digard. Son bilan est tout simplement époustouflant.

Le 27 juin 2022, l'OGC Nice nomme Lucien Favre à la tête de l'équipe. L'entraîneur français, déjà passé par le club entre 2016 et 2018, doit remplacer Christophe Galtier parti au PSG. La direction choisit le technicien pour sa capacité à gérer de jeunes talents en devenir et sa première expérience réussie chez les Aiglons. Mais le 9 janvier 2023, à la suite d'une honteuse élimination en 32es de finale de la Coupe de France contre le Puy-en-Velay, Lucien Favre est écarté. C'est Didier Digard qui doit assurer l'intérim. Cette fois, le choix est le bon tant le bilan du nouveau coach est époustouflant.

Un bilan époustouflant et prometteur

Débarqué comme intérimaire sur le banc niçois, Didier Digard tranche avec son prédécesseur en ramenant l'ordre et la simplicité au sein du vestiaire. Son mandat démarre en trombe avec un succès flamboyant contre Montpellier (6-1). Suit alors un décevant match nul à Reims (0-0) avant que la sauce ne prenne définitivement. Métamorphosés, les Aiglons viennent en effet d'enchaîner trois succès prestigieux de rang : 1-0 contre Lille, 0-1 à Lens et 1-3 à Marseille. Une impressionnante série qui promet pour la suite.

Interrogé à la suite du succès niçois au Vélodrome, Didier Digard n'a pu cacher sa joie : « Forcément, venir gagner ici, et en sachant ce que ça représente pour nos supporters et vu la série de l’OM, c’est vraiment une bonne chose. Notre objectif avant le match? On a joué à 4 parce que même s’ils ont un système similaire à celui de Lens, l’utilisation est différente : ils cherchent à être à l’intérieur. Je ne ressentais pas le besoin de sécuriser donc je n’ai jamais pensé passer à 5 car quand on a été en difficultés, c’était juste sur des centres en retrait. Il a fallu le réguler avec l’entrée de Hicham [Boudaoui] comme sentinelle. Il a une grande connaissance de ce poste. »

Après cette victoire à Marseille, le milieu Kephren Thuram a déclaré qu'avec Digard « c'est tout l'état d'esprit qui a changé ». Quand on confronte le principal intéressé à son apport à cette équipe, il précise « Ce que j’ai ramené à cette équipe? Des repères. On répète énormément à l'entraînement. Et à la fin ça devient des automatismes. L'objectif c'est de mettre les joueurs le plus possible en situation, de sorte à ce que ça devient automatisé. »