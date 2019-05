Le Benfica remporte le championnat de Portugal

Le Lisbonne redevient champion de . Après avoir laissé le trône à son rival de Porto la saison dernière, le club de la capitale lusitanienne a retrouvé le sommet. Les Aigles ont remporté le championnat le soir de la dernière journée en prenant le dessus sur Santa-Clara (4-1).

Dans son stade d'Estadio de la Luz, le Benfica n'a pas attendu longtemps pour valider sa mission. Dès la première période, l'essentiel a été fait avec des réalisations de Seferovic, de Joao Felix et de Rafa Silva. En seconde mi-temps, l'international suisse s'est même offert un doublé.

Dans le même temps, le a pris la mesure de Sporting CP (2-1) mais cela n'a pas suffi pour se hisser en tête. Yacine Brahimi et ses coéquipiers vont donc se contenter du statut du vice-champion.

