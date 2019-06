Le beau message de Kylian Mbappé adressé aux Bleues

L'équipe de France, éliminée de la Coupe du monde, a pu compter sur le soutien d'un supporter particulier.

Même en vacances, Kylian Mbappé ne manque pas une miette de l'actualité du football.

Après avoir félicité l'équipe de Espoirs pour sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo - non sans dissimuler son souhait d'y participer - Kylian Mbappé a adressé un joli message d'encouragement à l'équipe de France féminine.

Le rêve des Bleues a pris fin ce vendredi soir avec une défaite sèche contre les championnes du monde en titre, les Etats-Unis (1-2), au Parc des Princes.

Mais Kylian Mbappé a tenu à consoler les joueuses de Corinne Diacre sur son compte Twitter.

La fin d’une aventure...

Vous avez peut-être perdu la coupe, mais vous avez gagnées à coup sûr le cœur des français 🇫🇷✊🏽 @equipedefrance pic.twitter.com/9hO0iqZ8jP — Kylian Mbappé (@KMbappe) 29 juin 2019

Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France, partageait justement le point du vue du jeune attaquant en conférence de presse. "Je ne suis pas du genre à renoncer, le président m’a fait confiance sur un bail assez long. La décision lui revient. J’ai du travail encore. C’est un échec sportif mais j’espère qu’on a gagné autre chose : le cœur des gens".

Un constat également dressé par la meneuse de jeu Gaëtane Thiney. "Que retenir ? L'amour des gens. L'amour du public, c'était extraordinaire. Et encore, nous on était dans notre bulle, je pense qu'on va s'en rendre compte après. L'ambiance, c'était le feu, on attendait que ça dans les 10 dernières minutes, que tout explose, et ça a été le cas sur le but de Wendie. J'étais sûre qu'on allait le faire, et on ne l'a pas fait".