Le Bayern va prêter le jeune Zirkzee

Le jeune attaquant du , Joshua Zirkzee, pourrait rejoindre le FC Cologne en prêt lors du mercato de janvier, d’après ce que révèle le quotidien Bild.

Le 16e au classement de la tenait déjà à signer le joueur de 19 ans l'été dernier, mais le deal ne s’est pas concrétisé et c’est finalement Tolu Arokodare qui a été recruté.

Cependant, avec les blessures de Sebastian Andersson (genou) et d’Anthony Modeste (arrière), l’ex-club de Lukas Podolski va raviver son intérêt envers Zirkzee avec l’espoir de le récupérer en prêt en janvier.

Agé de 19 ans, Zirkzee compte 4 buts en 15 apparitions avec les champions d’ . Néanmoins, cette saison, il n’a eu droit qu’à 99 minutes de jeu en tout (une seule titularisation). Les responsables bavarois ne devraient pas s’opposer à sa cession à titre temporaire.

