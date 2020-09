Le Bayern "remercie" Coutinho et le libère

Le Bayern Munich remercie Coutinho après son prêt. Le joueur brésilien retourne au Barça.

Philippe Coutinho quitte le après une saison en prêt réussie avec pusieurs trophées à la clé.

Auteur d’une entrée en jeu mémorable en quart de finale de la face au (8-2, 2 buts et 1 passes décisives), le Brésilien revient donc en Catalogne en tant que joueur Blaugrana.

Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern, a rendu hommage à l'ancien joueur de , via un comuniqué diffusé sur le site du club : "Nous remercions infiniment Philippe Coutinho. Avec sa créativité et son excellente technique, il a dynamisé notre jeu au cours de cette saison du triplé. Même si le FC Bayern et Philippe Coutinho se séparent après une seule saison, son engagement à Munich a clairement montré à quel point il était un joueur exceptionnel, ajoute Hasan Salihamidzic. Il peut à juste titre être fier de sa contribution au triplé, en particulier lors de la phase finale de la Ligue des champions à Lisbonne".