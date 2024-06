Le Bayern prêt à tout pour garder Davies

Après avoir déjà conclu un accord pour Kylian Mbappé, dont l'arrivée a été confirmée en début de semaine, le Real est passé à sa prochaine cible

On parle du défenseur du Bayern Munich Alphonso Davies. Le joueur de 23 ans est dans le viseur des Blancos depuis un certain temps déjà, et ils souhaitent conclure un accord dans les semaines/mois à venir.

Davies est en fin de contrat en 2025 et le Bayern est prêt à le laisser partir cet été s'il ne parvient pas à le renouveler. Le Real Madrid a entamé de nouvelles discussions avec les représentants de l'international canadien ces derniers jours, mais il n'est pas disposé à payer les 50 millions d'euros demandés et préférerait attendre pour le recruter gratuitement l'été prochain.

Cependant, ils pourraient ne pas avoir cette chance, car Bild (via Diario AS) a rapporté que le Bayern a présenté une nouvelle offre de contrat à Davies, qui serait d'une valeur de 13 millions d'euros par an. La bonne nouvelle pour le Real Madrid est que le joueur de 23 ans veut un salaire annuel de 20 millions d'euros, ce que le Bayern n'est pas prêt à offrir.

Il sera très intéressant de voir comment la situation de Davies évoluera au cours de l'été. Il se prépare actuellement pour la Copa América 2024, mais une fois sa participation terminée, il devrait y avoir d'autres mouvements. Le Real Madrid espère qu'il continuera à ne pas signer de nouveau contrat.