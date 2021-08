"Le Bayern peut encore battre ce PSG", d'après Daniil Medvedev

Grand fan du club bavarois, Daniil Medvedev voit la formation de Nagelsmann capable de prendre à nouveau le dessus face à l'armada du PSG.

Grand fan de football, Daniil Medvedev s'est confié dans une interview accordée à Goal et Spox, à quelques jours du début de l'US Open. Le numéro 2 mondial a notamment évoqué sa passion pour le Bayern Munich, son club de coeur depuis l'enfance.

"Pour être honnête, je suis vraiment tombé amoureux du football et du Bayern quand j'avais peut-être 12 ans. C'est là que ça a vraiment commencé. Mais même avant cela, quand j'avais 6 ans, je me souviens que j'aimais déjà le Bayern. Ils étaient vraiment bons à l'époque et je me souviens de dire à mes parents que quand le Bayern jouait, nous devions le regarder", a-t-il détaillé.

Avant de poursuivre : "Quand j'étais à l'école et à l'université, je regardais absolument tout. J'ai regardé tous les matchs du Bayern, j'ai regardé tous les matchs amicaux, j'ai même regardé les séances d'entraînement quand il y en avait la possibilité. Je suis devenu un grand fan.

"Ce n'est que lorsque je me suis amélioré et que j'ai eu plus de succès au tennis que le football a dû perdre de son importance, simplement parce que j'avais moins de temps. Mais je suis le Bayern tous les jours sur le circuit. Il y a une chaîne sur les réseaux sociaux russes pour le Bayern où vous pouvez suivre toutes les nouvelles et ce qui se passe. Je la lis tous les jours. Comme nous voyageons beaucoup, il est difficile d'avoir un abonnement pour regarder tous les matchs, mais si j'ai le temps, j'essaie toujours de trouver un moyen de regarder les matchs sur Internet."

Une passion pour le club bavarois qui est bien connue, et qui lui a valu de se voir offrir un maillot par le Rekordmeister. "Oui, ils m'ont envoyé des trucs qui étaient super sympas. Je prends toujours le numéro 33 parce que je suis un grand fan de Mario Gomez, déroule encore Medvedev. Quand il était au Bayern, il jouait tellement bien et je l'aimais vraiment beaucoup. Il était de loin mon joueur préféré et à cause de lui, mon numéro préféré est le 33."

"Si j'étais un joueur de foot, je serais peut-être comme Artem Dzyuba"

Le tennisman a également livré ses impressions sur le PSG, à quelques heures du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions.

"C'est incroyable. Je dois être honnête, a-t-il reconnu. Paris n'est pas loin de chez moi à Monaco. Je vais certainement planifier quelques voyages pour voir ces trois gars jouer ensemble. Il faut que je regarde ça. Ou s'ils jouent à Monaco, bien sûr.

"Mais le Bayern a encore une chance de les battre. Tout peut arriver en Ligue des champions. Qui aurait prédit la victoire de Chelsea au début de la saison dernière ? Personne. Et à la fin, ils ont gagné avec style. À l'exception du Real avec Zidane, aucune équipe n'a été capable de la gagner deux fois de suite, c'est ce qui rend la Ligue des champions si spéciale."

Enfin, interrogé sur le joueur de foot qu'il pourrait être, l'intéressé a répondu : "C'est une question difficile. Je dois être honnête, je ne réussirais probablement pas en tant que joueur de football. À en juger par ma taille, je devrais probablement être un défenseur central. Le problème, c'est que lorsque je jouais, j'étais en fait très mauvais en défense. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais tout simplement pas le sens du jeu."

Direction le secteur offensif, alors. "Je serais peut-être comme Artem Dzyuba. Il a marqué le plus grand nombre de buts dans l'équipe nationale russe, c'est un joueur vraiment spécial. Les gens qui ne comprennent pas le sport diraient qu'il ne peut rien faire, mais il continue à marquer des buts. Alors peut-être que je pourrais être similaire. Je n'ai aucune idée de ce que je fais sur le terrain, mais je parviens à mettre le ballon au fond des filets."