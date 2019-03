Le Bayern Munich va lever l'option d'achat de James Rodriguez

Nous pouvons confirmer que le Bayern Munich souhaite conserver le milieu offensif colombien l'été prochain.

Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, est persuadé que James Rodriguez restera un joueur du club la saison prochaine. Goal a annoncé que le club activerait l'option d'achat de 42 millions € (36 millions £) pour la signature du meneur de jeu.



La star colombienne est arrivée en prêt du Real Madrid à l'été 2017 et a connu des hauts et des bas avec le club champion d'Allemagne.



Après une brillante première saison, où il a marqué sept buts et distillé 11 passes décisives en 25 matches de championnat, il a un imapct moins significatif depuis le début de la campagne actuelle.



Sous Niko Kovac, James a marqué 3 buts et délivré 3 assists en 15 matches de championnat, et une seule passe en 4 matches de Champions League.



La saison très mitigée du Bayern laisse également entrevoir la possibilité d'une refonte de l'équipe cet été.



L'avenir de James était donc incertain, mais Goal et SPOX peuvent confirmer que le Bayern activera bien son option d'achat pour acheter James pour un montant de 42 millions d'euros cet été.



Et Rummenigge a exprimé son soutien au joueur, indiquant qu'il s'attend à ce que le milieu de terrain reste au Bayern avant la campagne 2019-2020.



"Je crois fermement qu'il jouera pour le FC Bayern la saison prochaine", a-t-il déclaré à Münchner Abendzeitung.



Utilisé comme remplaçant lors des deux premiers matches du Bayern après la trêve hivernale, James est revenu dans le onze de départ pour chaque match, depuis, enregistrant ses trois passes décisives en Bundesliga cette saison au cours de cette période.



Et Rummenigge ne croit pas à un problème avec Kovac.



"Je suis toujours un grand fan de James et je suis sûr que son entraîneur Kovac voit ses qualités comme moi et qu'il est très heureux avec lui", a-t-il ajouté.



"Nous devons utiliser cette option avant le 15 juin. Je dois préciser que tout le monde ici est content de lui."



Le Bayern reste deuxième de la Bundesliga derrière son rival le Borussia Dortmund, mais a totalement réduit l'écart de points, qui ne tient actuellement qu'à la différence de buts.



Les Bavarois accueilleront Wolfsburg samedi à l'Allianz Arena.