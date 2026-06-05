Le Bayern Munich se positionne pour un transfert spectaculaire à Liverpool

Selon David Ornstein de The Athletic, le Bayern Munich envisage de recruter Rio Ngumoha, jeune ailier de Liverpool. Âgé de 17 ans, le joueur est considéré comme la priorité pour renforcer le flanc gauche de l’attaque bavaroise.

Le joueur, informé de la démarche bavaroise, sait que l’entraîneur Vincent Kompany et la direction du club le suivent de près. Liverpool, de son côté, ne souhaite pas faciliter un transfert : les Reds estiment l’international anglais comme un maillon essentiel de leur projet futur et comptent renforcer leurs ailes durant ce mercato estival.

L’attaquant, qui a signé l’an dernier son premier contrat professionnel jusqu’en milieu d’année 2028, est l’une des raisons pour lesquelles Liverpool n’a pas recruté de remplaçant direct après le départ de Luis Díaz vers le Bayern.

Ngumoha a connu sa percée lors de la saison 2025/26 avec 29 matchs, deux buts et une passe décisive. Il s’entraîne actuellement avec la sélection anglaise en Floride en vue de la Coupe du monde, bien qu’il ne fasse pas partie du groupe définitif pour le tournoi.

Cet été, Liverpool se concentre justement sur le recrutement de nouveaux ailiers, avec Yan Diomande (RB Leipzig) en tête de liste.

L’intérêt du Bayern pour Ngumoha s’explique : si le club dispose déjà d’un secteur offensif de haut niveau, il anticipe l’avenir et cherche sur le flanc gauche un jeune capable de s’imposer durablement.

Chez les Reds, un départ de Ngumoha n’est pas envisagé cet été. Avec les départs de Mohamed Salah et, plus probablement, de Federico Chiesa, le jeune joueur est perçu comme un élément clé pour l’avenir sous les ordres de l’entraîneur Andoni Iraola.