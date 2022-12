Le Bayern Munich s’invite dans la course pour Joao Félix

En plus de Manchester United, du PSG ou encore de Chelsea, le Bayern Munich pourrait tenter de recruter Joao Félix cet hiver.

La Coupe du monde touche bientôt à sa fin et les clubs préparent leur mercato hivernal afin de renforcer leur équipe pour la deuxième partie de saison. Et parmi les joueurs qui risquent d’animer le marché des transferts, Joao Félix est dans une situation qui attire déjà beaucoup de clubs. En conflit avec Diego Simeone à l’Atlético Madrid, l’international portugais a acté son départ des Colchoneros cet hiver et a en plus réalisé un Mondial plutôt convaincant. De quoi attirer plusieurs grosses écuries européennes telles que Manchester United, le Paris Saint-Germain ou encore Arsenal.

Le Bayern prêt à tenter le coup pour Joao Félix

Le club madrilène réclame pour le moment 100 millions d’euros pour laisser filer son attaquant, mais Sky Sports révèle qu’un prêt pourrait être une option envisageable. Le média allemand explique également que si l’Atlético venait à revoir son prix à la baisse, le Bayern Munich pourrait aussi tenter le coup pour relancer l’ancien joueur de Benfica.