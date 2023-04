Le Bayern cible un nouvel international français

Déjà bien fourni en joueurs français, le vestiaire du Bayern pourrait bientôt en accueillir un autre. Un attaquant international est la cible du club.

Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort Markus Krösche déclarait cette semaine : « Nous n'avons pas l'intention d'abandonner Randal après seulement un an à nos côtés » précisant donc qu'un potentiel départ de l'attaquant français ne se fera qu'à grand renfort de billets. Une déclaration qui ne sort pas de nulle part. Selon les informations du journal allemand Sport 1, Randal Kolo Muani serait en effet l'une des cibles particulières du Bayern Munich depuis plusieurs semaines et sa bonne prestation contre les Bavarois a encore augmenté cet intérêt.

Le Bayern rentre dans la danse pour Kolo Muani

Le Rekordmeister n'est cependant pas le seul club dans la danse pour charmer l'international Bleu puisque Manchester United et le PSG font également déjà les yeux doux à l'ancien avant-centre de Nantes. Mais il pourrait tenir la corde haute. Le joueur de 24 ans aime en effet particulièrement évoluer en Bundesliga et ne considère pas forcément devoir quitter le championnat pour continuer sa progression.

Enfin, le fait que le vestiaire bavarois accueille de nombreux joueurs français (et d'autres francophones comme Sadio Mané, Bouna Sarr et Eric Maxim Choupo-Moting) est sans doute un autre argument de poids pour le choix du Bayern. Son coéquipier en équipe nationale Dayot Upamecano pourrait également jouer l'intermédiaire puisque les deux joueurs sont souvent en contact et que le défenseur bavarois répète souvent à l'attaquant qu'il le rejoindra bientôt « si [il] continue comme ça ».

Du côté de l'institution Bayern, le limogeage de Julian Nagelsmann pourrait changer quelque peu les volontés de la direction de s'offrir Randal Kolo Muani. Car le profil de l'attaquant de l'Eintracht ne correspond pas tout à fait à ce que cherche Thomas Tuchel pour son attaquant de pointe, surtout pour un prix de 100M. Deux autres profils sont d'ailleurs considérés comme plus prioritaires : Victor Osimhen et Harry Kane.