Le Bayern cherche un remplaçant à Neuer et cible Keylor Navas... et Emiliano Martinez

Manuel Neuer étant forfait pour le reste de la saison, le Bayern Munich lui cherche un remplaçant et cible notamment Keylor Navas.

Le Bayern Munich prépare sa reprise et surtout son affrontement avec le Paris Saint-Germain,le 14 février en huitième de finale de la Ligue des Champions. Contrairement aux Parisiens qui reprennent en championnat le 28 décembre, les Bavarois auront un peu plus de temps pour digérer la Coupe du monde puisque leur prochain match officiel n’aura lieu que le 20 janvier sur la pelouse de Leipzig. Le temps pour eux de s’activer sur le mercato pour trouver un remplaçant à Manuel Neuer. Le gardien allemand s’est fracturé le tibia aux sports d’hiver et sa saison est déjà terminée, et sa doublure Sven Ulreich n’est pas franchement envisagée par la direction du club.

Le Bayern cible plusieurs gardiens pour remplacer Neuer

Le champion d’Allemagne pourrait alors se tourner vers une des révélations de la Coupe du monde au Qatar. Dominik Livakovic (27 ans), héroïque face au Japon et au Brésil et qui n’a jamais quitté le Dinamo Zagreb, est une option envisagée, au même titre qu’Emiliano Martinez, élu meilleur gardien du tournoi grâce notamment à sa grande performance en finale face aux Bleus. Son recrutement permettrait à Kylian Mbappé de retrouver celui qui n’en finit plus de le provoquer depuis la finale dimanche.

Keylor Navas parmi les cibles du Bayern

Mais c’est également du côté du PSG que le Bayern pourrait se tourner. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, Keylor Navas ferait lui aussi partie des potentiels remplaçants de Manuel Neuer. Barré par Gianluigi Donnarumma, le portier costaricien n’a pas joué la moindre minute sous le maillot parisien cette saison et pourrait être tenté par un nouveau challenge où il serait assuré de jouer. Il reste néanmoins à convaincre Paris de renforcer directement son futur adversaire en Ligue des Champions.