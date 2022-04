Le Bayern a joué avec 12 joueurs sur le terrain

Le Bayern Munich a brièvement joué avec 12 joueurs sur le terrain lors des dernières minutes de son match victorieux contre Fribourg ce samedi (4-1).

Les Bavarois avaient déjà deux buts d'avance lorsque cette incroyable confusion s'est produite dans les dernières minutes de la partie. Cette irrégularité numérique a finalement été résolue, entraînant un retard considérable sur la fin du match.

On jouait précisément la 81e minute lorsqu'un remplacement tardif du Bayern a provoqué le désordre sur le terrain.

Niklas Sule a été lancé sur la pelouse pour remplacer Corentin Tolisso, qui a été contraint de sortir en raison d’un souci gastrique après être entré lui-même en jeu comme remplaçant. Le défenseur est toutefois entré en jeu avant que Kingsley Coman, qui avait été remplacé au même moment par Marcel Sabitzer, ne soit sorti du terrain, laissant momentanément le Bayern avec 11 joueurs de champ.

Quelques secondes se sont écoulées avant que le jeu ne soit arrêté et le nombre correct de footballeurs rétabli. Et Sabitzer a ajouté un quatrième but pour les visiteurs avant le coup de sifflet final.

Nagelsmann rejette la faute sur le quatrième arbitre

"Niki Sule est entré et j'ai remarqué que personne n'était sorti", a déclaré le défenseur de Fribourg Nico Schlotterbeck au micro de Sky après la rencontre. "Puis le jeu a repris, j'ai d'abord compté les joueurs et ensuite informé l'arbitre. Si je ne l'avais pas fait, je pense qu'il ne l'aurait pas remarqué."

L'article continue ci-dessous

Selon Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, c'est une confusion avec les tableaux de remplacement électroniques qui est à l'origine de l'erreur, et dès que l'erreur a été constatée, sa formation a pris des mesures pour la corriger.

Au lieu du numéro 11 de Coman, c'est le 29 qui est apparu, un numéro qui n'appartient à aucun membre de l'effectif du Bayern. "C'était une situation confuse. Coco [Tolisso] a eu des problèmes d'estomac et a couru vers le vestiaire. Coman ne savait pas qu'il devait aussi sortir et est resté sur le terrain pendant huit à neuf secondes. Cela n'a rien changé au jeu", a-t-il déclaré aux journalistes.

Bien qu'il ne s'agisse que d'une courte période, Freiburg était furieux de cette confusion. "C'était une scène extrêmement bizarre que je n'avais jamais vécue auparavant. Est-ce que cela a un impact ? Je ne peux pas juger maintenant, a déclaré le directeur sportif Jochen Saier. L'arbitre a évalué la situation pendant un long moment, puis a laissé le jeu se poursuivre. Freiburg va-t-il protester ? Nous devons nous calmer maintenant et y réfléchir."