Le Barça veut piquer au Real l'un de ses prodiges

À la recherche d'un joueur créatif au milieu de terrain, le Barça aimerait doubler le Real Madrid et lui piquer l'un de ses prodiges.

Si le mercato hivernal barcelonais a été relativement calme, c'est parce que les Catalans attendent l'été pour se renforcer significativement. Les noms de Yannick Carrasco, depuis l'Atletico Madrid, et Benjamin Pavard, en provenance du Bayern Munich, ont été régulièrement avancés mais ce samedi c'est un nouveau profil que la presse espagnole place sur la liste du Barça, un ancien du Real Madrid.

Un ancien du Real dans le viseur du Barça

Selon les informations d'AS, Xavi apprécierait fortement le profil de milieu créatif de Takefusa Kubo, l'ancien du Real Madrid désormais actif à la Real Sociedad. Le jeune meneur de jeu japonais connaît bien le Barça puisqu'avant de rejoindre les Merengue en 2019, il avait été recruté par les Blaugrana lorsqu'il avait dix ans. Il avait toutefois dû quitter la Catalogne en 2015 lorsque le club avait été sanctionné par la FIFA pour avoir enfreint la politique de recrutements de joueurs mineurs.

Malgré plusieurs prêts relativement réussis à Majorque, Villarreal et Getafe, Takefusa Kubo n'est jamais parvenu à s'imposer au Real Madrid pour lequel il n'a pas disputé la moindre minute dans un match officiel. Cet été, il avait finalement rejoint la Real Sociedad en échange de 6M. Au pays basque, le Japonais continue sa progression et s'est montré décisif à 10 reprises (4 buts, 6 assists) en 25 rencontres.

Un dossier difficile à manoeuvrer

Le Real Madrid dispose d'un droit de rachat prioritaire auprès de la Sociedad (comme ils avaient fait avec Alvaro Morata et Mariano Diaz) et récupèrera 50% du transfert en cas de revente du joueur. Mais les Merengue ne semblent pas intéressés par un retour du Japonais à Madrid puisqu'ils ont fait de Jude Bellingham leur priorité au milieu du jeu et pourraient laisser filer Kubo chez le rival barcelonais.



De son côté, le Barça espère convaincre le Japonais de revenir en Catalogne après avoir gardé des rapports cordiaux après son départ du club. Mais l'opération sera, à nouveau, compliquée d'un point de vue économique. Le contrat de Kubo à la Sociedad court jusqu'en 2027 et contient une clause libératoire de 60M qu'il sera difficile d'allonger pour les Catalans. Il faudra donc trouver un terrain d'entente avec les Basques et, surtout, absolument conclure la vente d'un joueur important pour dégager suffisamment de fonds et réduire la masse salariale.