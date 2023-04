Le Barça veut construire un musée pour Messi afin de financer son contrat

D'après la presse espagnole, le FC Barcelone envisagerait de construire un musée pour Lionel Messi afin de financer son salaire.

À un peu plus de deux mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi laisse encore planer le doute sur son avenir. L'international argentin donnerait la priorité à une prolongation dans la capitale française, mais les exigences de son entourage pourraient freiner les négociations. Une situation dont aimerait profiter le FC Barcelone, qui rêve de faire revenir son ancienne star du côté du Camp Nou.

Un musée pour financer le salaire de Messi ?

Mais si les Catalans veulent revoir La Pulga sous le maillot barcelonais, il faudra s'aligner sur ses émoluments en sachant que leurs finances ne sont pas au beau fixe. Mais les dirigeants du club auraient trouvé une autre idée pour trouver les moyens de faire revenir l'idole des fans du Barça. D'après les informations de As, ils songeraient en effet à créer un musée en l'honneur du champion du monde 2022. Ce musée, qui serait situé dans le même bâtiment de la Masia, le centre de formation barcelonais, serait entièrement interactif et immersif, et aurait pour but d'être un modèle en matière de technologie de pointe.

Les revenus générés par les venues de milliers de fans pourraient alors permettre au club de financer en partie le contrat de Messi. Mais cela ne sera évidemment pas suffisant. Le Barça devra également dégager de la masse salariale afin d'éviter une éventuelle sanction du fair-play financier. En Espagne, la presse espagnole se montre plutôt confiante quant à un retour du septuple Ballon d'Or, qui était d'ailleurs à Barcelone ce week-end, lors duquel il a rencontré ses anciens partenaires Sergio Busquets et Jordi Alba.