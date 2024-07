Le Barça va virer la moitié de l'équipe !

Le FC Barcelone est toujours à la recherche d'argent sur le marché des transferts cet été, notamment pour recruter Nico Williams ou Dani Olmo.

Cela signifie qu'une grande partie de l'effectif reste sur la liste des départs. En plus de Vitor Roque, que Barcelone est prêt à vendre, The Athletic rapporte qu'il y a sept autres joueurs que le Barça cherche à vendre au bon prix.

Les plus connus sont sans doute Frenkie de Jong, Ronald Araujo et Raphinha. Les blessures des deux premiers ont empêché toute vente, tandis que le dernier a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas partir.

De grosses stars à vendre au Barça

En défense centrale, Clément Lenglet et Mikayil Faye restent deux éléments à vendre pour le FC Barcelone. Le salaire élevé de Lenglet en fait un candidat de choix, tandis que personne n'a encore atteint le prix de 20 millions d'euros demandé pour Faye. Porto avait manifesté son intérêt, mais cette piste n'est plus d'actualité. Ansu Fati est un autre joueur que Barcelone avait l'intention de vendre, mais il s'est blessé.

La plus grande surprise de cette liste est peut-être Ferran Torres. Le transfert de la recrue de 55 millions d'euros a fait l'objet de beaucoup moins de discussions que celui d'autres joueurs de l'équipe barcelonaise. D'autres rapports affirment qu'il a plus ou moins sa place dans l'équipe, en tant qu'option de rotation polyvalente derrière Robert Lewandowski, Lamine Yamal et tout autre joueur occupant le côté gauche. Le joueur de 24 ans a souffert de blessures la saison dernière, mais il a été le deuxième meilleur buteur du FC Barcelone, aux côtés de Fermin Lopez.