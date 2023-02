Le Barça va-t-il perdre Ansu Fati?

Plus grand talent de la Masia, Ansu Fati pourrait quitter le Barça entre difficultés financières, blessures et intérêt allemand. Explications.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, le Bayern lorgnerait très sérieusement sur Ansu Fati pour renforcer un secteur offensif plus fébrile depuis le départ de Robert Lewandowski. Julian Nagelsmann serait un grand admirateur de l'ailier espagnol de 20 ans et voudrait lui offrir un rôle important au sein du club allemand pour lui permettre de faire (re)décoller sa prometteuse carrière. Et le Barça pourrait se laisser tenter par un départ de son talent.

Un changement de stratégie au Bayern

Le Bayern serait prêt à contacter le joueur pour tâter le terrain, mais les Allemands ne sont pas seuls sur le coup parce que d'autres clubs ont également montré leur intérêt. La piste la plus concrète étant Manchester United puisque les Red Devils avaient entamé des pourparlers en vue d'un transfert. Le Rekordmeister espère pouvoir convaincre l'espoir espagnol en mettant son projet sportif en avant : une assurance de titres et un contexte propice à la progression et au développement.

Ce type de transferts n'entre pas dans la tradition munichoise sur le mercato : très critiques de l'emballement du marché des dernières années, les dirigeants bavarois ont toujours prôné la sagesse et les transferts ciblés en refusant d'aligner de folles sommes et de participer à l'escalade. Mais les valeurs n'ont qu'un temps et le Bayern semble y avoir renoncé au vu de ses arrivées récentes (Lucas Hernandez, Mathys Tel, Sadio Mané, João Cancelo).

Le Barça prêt à céder son joyau

Autrefois considéré comme l'égal de Vinícius parmi les stars montantes, Ansu Fati avait battu de nombreux records de précocité avec le Barça et hérité du célèbre numéro 10 de Messi lors du départ de l'Argentin pour le PSG. Mais de nombreuses blessures ont fortement ralenti le développement de l'ancien enfant prodige de la Masia. Trois ans après s'être révélé aux yeux du grand public, Fati n'est devenu qu'un joueur de rotation parmi d'autres dans le groupe de Xavi : 30 apparitions et une implication dans 9 buts, mais seulement deux titularisations.

Le contrat de Fati au Barça court jusqu'en 2027 avec une clause libératoire à hauteur d'un milliard d'euros. Mais le club catalan, miné par les difficultés financières, ne s'opposera sans doute pas à un transfert en cas d'offre intéressante. D'autant plus qu'il faudra créer des revenus à l'été pour ne pas remettre les comptes dans le rouge. Le Bayern espère pouvoir profiter de cette situation pour s'attacher les services de l'ailier à moindre prix.