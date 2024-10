FC Barcelone vs FC Séville

Le défenseur de Séville Adria Pedrosa a expliqué comment il comptait relever le défi de contenir le jeune prodige barcelonais Lamine Yamal.

Le Barça sera de retour en action nationale dimanche en recevant Séville. La sensation adolescente Yamal a du mal à se qualifier pour ce match après s'être blessée aux ischio-jambiers alors qu'elle était en déplacement avec l'Espagne pour la Ligue des Nations de l'UEFA.

Le joueur de 17 ans, qui a aidé son pays à remporter l'Euro 2024 cet été, a été dans une forme impressionnante en club et en sélection cette saison. Aucun risque ne sera pris sur sa forme physique alors que la compétition de la Liga reprend, mais le Barça est naturellement désireux de le sélectionner aussi souvent que possible.

Yamal, issu de l'académie de La Masia, a été comparé au grand Lionel Messi du FC Barcelone. Pedrosa a déclaré à propos de l'excitation suscitée par le plus prometteur des espoirs : "À son âge, je n'ai jamais vu un joueur comme lui, aussi décisif. Il ne faut pas être obsédé par ce type de joueur, il faut juste être concentré tout au long du match. Ne vous mettez pas plus de pression que vous ne l'avez déjà fait. J'ai affronté d'autres grands joueurs et je m'en sors naturellement."

Yamal a inscrit cinq buts et délivré autant de passes décisives pour Barcelone cette saison, en 11 apparitions toutes compétitions confondues. Il est considéré comme l'un des talents les plus excitants du football mondial, les défenses adverses étant désormais pleinement conscientes de la menace qu'il représente.