Le Barça refoule Arthur à l'entrée du Camp Nou

De retour à Barcelone malgré son conflit avec le club, Arthur s'est vu refuser l'accès au Camp Nou pour assister à la rencontre contre le Napoli.

De retour en Catalogne après son voyage non autorisé au , Arthur Melo voulait encourager ses coéquipiers ce samedi soir au Camp Nou. Cependant, il n'a pas pu le faire et s'est retrouvé à faire demi-tour à son arrivée en voiture devant l'enceinte barcelonaise. Le club, ayant vu que le joueur était au Brésil et ne souhaitait pas rentré, n'avait pas prévu la présence du footballeur et ce dernier ne figurait donc pas sur la liste réduite des personnes ayant accès au stade. De plus, Arthur n'avait pas le test PCR de l'UEFA et ne figurait donc pas sur la liste autorisée. Le joueur a eu un test au COVID-19 privé qui était négatif.

Le Brésilien, qui n'a pas joué depuis une seule minute avec le Barça depuis l'annonce de son transfert à la , a informé le club que, si son avenir est résolu, il souhaite réduire la tension et résoudre sa situation face à face avec le conseil d'administration, pour parvenir à un accord qui lui permettrait de quitter le club définitivement. A l'heure actuelle, les deux parties sont toujours en train de négocier.

Il faut rappeler que le a décidé d'accepter un accord avec la Juventus à Turin pour transférer Arthur Melo à la Vieille Dame dans un transfert évalué à 72 millions d'euros, tandis que Miralem Pjanic jouera dans l'équipe du Barça la saison prochaine.