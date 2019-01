Le Barça prépare une offre stratosphérique pour De Jong

Courtisé par le PSG, Frenkie De Jong reste aussi dans le viseur du FC Barcelone, qui prépare une offre colossale pour convaincre le joueur.

Cela ressemble bien à un duel final. Un duel dans lequel le Paris Saint-Germain aurait une longueur d'avance, mais qui ne semble pas encore plié. Goal indiquait le mois dernier via la presse néerlandaise que la pépite de l'Ajax Frenkie De Jong aurait choisi le Paris Saint-Germain pour franchir un cap dans sa carrière.

Mais selon nos informations, le FC Barcelone n'a pas abdiqué dans ce dossier. Le club catalan est prêt à verser un salaire annuel de 10 millions d'euros au milieu de terrain, auxquels s'ajouteront 6 millions d'euros de bonus supplémentaires basés sur les titres remportés et le nombre de matches joués.



En plus du projet sportif que le club avait déjà expliqué en détail au joueur et à son agent, le Barça est prêt à mettre tous les atouts de son côté pour essayer de devancer le PSG et Manchester City.



Selon des sources proches de la négociation, l'offre du Barça a même surpris le joueur. Cette offensive découle de la position Barca, qui estime la venue du Néerlandais comme essentielle pour l’avenir du club. Ce type d'offre n'est d'ailleurs pas courant dans la stratégie de recrutement du club catalan, mais dans ce feuilleton, les dirigeants barcelonais considèrent qu'une telle proposition est nécessaire pour convaincre le joueur.



Les sources du FC Barcelone consultées par Goal estiment que De Jong et son agent sont satisfaits de l'offre du Barça. Elles sont convaincues qu'il finira par choisir Barcelone. L'optimisme renait dans les rangs du club. Ce qui ne signifie pas pour autant que ce vent d'optimisme interne reflète la position du joueur... Ce dernier devrait la communiquer très bientôt.