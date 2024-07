Le Barça ou Chelsea, Nico Williams a choisi

Nico Williams, star de l'Athletic Club et de l'Espagne, est l'un des joueurs les plus agréables à regarder au monde en ce moment.

Avec une clause libératoire de 58 millions d'euros, il semble évident que les grands clubs vont se ruer sur lui. Des clubs comme Arsenal, Liverpool et Chelsea ont manifesté leur intérêt, mais le joueur préfère rester en Espagne.

Sport et MD rapportent que le FC Barcelone a la préférence du joueur s'il doit partir cet été. Ses liens avec des joueurs comme Pedri et Lamine Yamal pour l'Espagne attirent Williams, et les premiers disent que Chelsea a été informé de la préférence de Williams pour l'équipe catalane.

Ces derniers expliquent que le désir de faire venir Williams de Catalogne ne cesse de croître, tandis que ses relations avec ses coéquipiers espagnols attestent de son adaptation au Camp Nou. Le joueur de 21 ans dispose également d'une marge de progression, ce qui est moins certain pour l'autre cible principale pour ce poste, Luis Diaz, de Liverpool. Le club affirme également que l'accord pourrait être conclu sans vendre Raphinha, qui n'est actuellement pas en mesure de recruter qui que ce soit.

Williams aurait pu rejoindre gratuitement l'un des clubs mentionnés cet été, son contrat prenant fin en novembre. Mais il a demandé à son agent de renégocier son contrat avec l'Athletic afin de rester dans les petits papiers de San Mames et de son frère Inaki, en signant jusqu'en 2026. Il est heureux à Bilbao et préfère ne pas partir sur un coup de tête, conscient de tout ce que le club a fait pour lui et son frère.