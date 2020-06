Le Barça officialise la venue de Pjanic

Barcelone a confirmé ce lundi la signature de Miralem Pjanic en provenance de la contre un montant de 65 millions d'euros.

La confirmation intervient peu de temps après que Barcelone a annoncé que son milieu de terrain Arthur irait dans l'autre sens, rejoignant la Juventus pour un deal estimé à 72 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus.

Barcelone et la Juventus étaient en discussions en vue d'un échange depuis plusieurs semaines, Arthur ne souhaitant initialement pas rallier Turin. Le milieu de terrain brésilien s'est finalement fait convaincre, ouvrant la voie à un accord. Les différentes parties ont donc pu convenir ensuite des conditions pour échanger leurs milieux de terrain.

Pjanic a signé un accord avec Barcelone pour les quatre prochaines saisons. Cet accord comprenant une clause de libération de 400 millions d'euros. Le milieu de terrain restera cependant à la Juventus pour le reste de la campagne. Le Bosnien va aider les Bianconeri dans leurs parcours en et en .

L'article continue ci-dessous

Pjanic rejoint le championnat espagnol après quatre saisons avec la Juventus, suite à son engagement en faveur des champions d' en 2016 en provenance de l' . Pendant son passage avec la Juve, Pjanic pu garnir son palmarès par trois titres de , et un quatrième est en bonne voie actuellement. De plus, il a remporté deux Coupes d'Italie et une Supercupe nationale. Pjanic a disputé un total de 171 matches avec la Juventus, marquant 22 buts toutes compétitions confondues pour la formation italienne.

Barcelone occupe actuellement le deuxième rang de la , deux points derrière le leader du championnat, le , en 32 matchs. Après s'être contenté d'un match nul contre le lors du dernier match du club, le Barça se présente à son duel contre l'Atlético avec une énorme pression. La Juve, quant à elle, conserve une avance de quatre points sur la en Serie A avant le choc de mercredi avec Gênes.