Le Barça négocie l'arrivée de Messi avec la Liga

En conférence de presse, Xavi a confessé ce vendredi que le Barça négociait avec la Liga l'arrivée de Lionel Messi. Entres autres dossiers.

On le sait, en vue de se renforcer pour la saison prochaine, le Barça aimerait tout particulièrement rapatrier son ancienne idole Lionel Messi, libre cet été à la fin de son contrat parisien. Et ce vendredi en conférence de presse, Xavi Hernandez a révélé que le club avait eu des entretiens avec la Liga pour évaluer un potentiel retour de Lionel Messi en Catalogne.

Des contacts avec la Liga, oui mais

Interrogé sur les rumeurs faisant état de négociations et de rendez-vous entre le Barça et la Liga, Xavi Hernandez a confirmé les bruits de couloir tout en les nuançant : « Oui, mais pas seulement pour l'éventuelle arrivée de Leo. Nous verrons afin d'améliorer l'équipe pour l'année prochaine, mais ce n'est pas la question importante. Il reste encore un championnat à gagner. »

L'entraîneur catalan a d'ailleurs tenu à rapidement changer de sujet pour revenir sur la rencontre de ce samedi contre le Real Betis : « Demain, nous avons un match clé et c'est le plus important. Nous sommes concentrés sur le Betis et sur le titre en Liga, ce qui nous offrirait beaucoup de stabilité. Nous parlerons après d'éventuelles signatures. »

Le coach barcelonais a ajouté que si le retour de Lionel Messi est l'une des nombreux transferts sur lesquels le club travaille en ce moment, c'est l'équilibre du groupe qui primera toujours sur les noms pour les transferts à venir. Comme une première esquisse d'excuses au cas où Joan Laporta ne réussirait pas à tenir sa promesse de ramener la Pulga en Catalogne?