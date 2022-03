Le Barça foncera sur Salah si…

Le FC Barcelone est prêt à payer ce qu'il faut pour arracher Mohamed Salah à Liverpool, si l’on en croit les informations émanant d’Espagne. De tous les clubs actuellement intéressés par le Pharaon, l’écurie catalane est celle qui se montre la plus pressante.

Selon le quotidien AS, l'entraîneur du Barça, Xavi, est un grand fan de l'Egyptien et ce sentiment est réciproque. Le joueur admire aussi les Blaugrana et leur coach et il se verrait bien rallier le Nou Camp.

Haaland reste la priorité du Barça

Si le Barça ne parvient pas à convaincre la star du Borussia Dortmund Erling Haaland de le rejoindre plutôt que filer à Manchester City, alors il fera tout pour acquérir les services de Salah.

L'attaquant des Reds est dans les 18 derniers mois de son contrat actuel et les négociations pour un nouveau bail sont au point mort. Ses exigences salariales se révèlent être trop élevées.

De son côté, Xavi sera ravi de la venue de Salah car il estime que la polyvalence de l'attaquant est idéale pour sa structure offensive. Son souhait sera-t-il exaucé ? La réponse se dessinera dans le temps.