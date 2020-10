Le Barça et Messi, Maradona savait que ça finirait mal

"Je savais que ça allait mal finir". Diego Maradona revient sur la bisbille entre Messi et le Barça.

Diego Maradon a eu 60 ans ce vendredi 30 octobre et, le jour de son anniversaire, il a expliqué comment Lionel Messi avait tenté de quitter Barcelone lors du mercato estival.

Le vainqueur de la 1986 a quitté Barcelone lui-même après deux saisons au Camp Nou, puis est allé conquérir de nouveaux sommets à , mais il se souvient à quel point il lui a été difficile de partir.

"Ça m'est aussi arrivé. Barcelone n'est pas un club facile et il est là depuis de nombreuses années et n'a pas été traité comme il le mérite. Je savais que ça allait mal finir et je pensais que Leo allait partir", a déclaré Maradona au journal argentin Clarin.

"Il leur a tout donné, il les a emmenés au sommet et un jour il a voulu partir pour avoir un changement de décor et ils ont dit non. Ce qui se passe, c'est que claquer la porte n'est pas facile; il y a un contrat, un très grand club, des gens qui vous aiment. Je ne l'ai pas fait à Naples", admet néanmoins El Diez.