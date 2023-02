Le Barça et Man United dos à dos, Rennes chute

Retrouvez tous les résultats des matchs de ce début de soirée, comptant pour les 16e de finale de la Ligue Europa.

Tous les regards étaient braqués sur le choc entre le FC Barcelone et Manchester United lors de ces barrages de Ligue Europa, qui offriront un ticket pour les huitièmes de la compétition. Et cette affiche, qui était encore une finale de Ligue des Champions il y a un peu plus d'une décennie, a offert un spectacle à la hauteur de son prestige. Friable défensivement, l'équipe de Xavi a failli perdre cette première manche, mais elle a montré du caractère pour limiter la casse.

Le Barça sauve les meubles

Après un premier acte intense mais verrouillé, il a fallu attendre le retour des vestiaires pour que la rencontre s'emballe. Marcos Alonso a débloqué la situation en début de seconde période (1-0, 50e), amorçant une séquence assez folle, où les deux formations se sont répondues au coup pour coup. Car United a complètement renversé la situation en égalisant par Rashford (1-1, 53e), avant de prendre l'avantage sur un "csc" de Koundé (1-2, 59e). Mais les Blaugrana ont finalement refait surface à un quart d'heure de la fin grâce à Raphinha (2-2, 76e).

Rennes tombe contre le Shakhtar

De son côté, le Stade Rennais a confirmé sa mauvaise passe en s'inclinant en Pologne contre le Shakhtar Donestk (1-2). Un adversaire qui a fait parler son expérience du football européen. Les Ukrainiens ont fait la différence dans un premier acte maîtrisé, ouvrant rapidement le score par Kryskiv (1-0, 11e) avant de doubler la mise juste avant la mi-temps sur un penalty de Bondarenko (2-0, 45e). Les hommes de Genesio se sont relancés en seconde période grâce au premier but de Toko-Ekambi sous ses nouvelles couleurs (2-1, 59e). Insuffisant pour un Stade Rennais à l'arrêt depuis trois semaines.

La Roma et l'Ajax déçoivent

Dans les autres matchs de ce début de soirée, la Roma, tenant du titre en C4, pourrait voir son parcours en C3 prendre fin. Les hommes de Mourinho ont été douchés par le RB Salzbourg en fin de match (0-1, 88e). Petite déception aussi pour l'Ajax Amsterdam, club reversé à partir de la C1, qui a dû se contenter d'un score nul et vierge contre l'Union Berlin, sensation du football allemand cette saison. Tout se jouera au retour pour ces différentes cylindrées.