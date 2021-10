Le Barça et Boca Juniors vont rendre hommage à Maradona en Arabie Saoudite

Un an après le décès de Maradona, le Barça et Boca Juniors vont disputer un match amical en Arabie Saoudite pour lui rendre hommage.

Il y a bientôt un an, le monde du foot était sous le choc. Après plusieurs opérations, notamment au cerveau, Diego Armando Maradona avait rendu l’âme et avait rejoint les cieux. Si douze mois après, toute la lumière n’a pas été faite sur les circonstances de sa mort, l’Argentin reste encore dans toutes les mémoires.

Suite au succès en Copa America, Lionel Messi et l’Albiceleste lui ont rendu hommage lors du premier match à domicile. Une séquence pleine d’émotion qui ne restera pas unique.

En marge du triste anniversaire de cette mort, le FC Barcelone et Boca Juniors ont annoncé la création d’une coupe en l’honneur d’El Pibe de Oro : la Coupe Maradona qui se tiendra le 14 décembre prochain.

Au Monumental ou au Camp Nou ? Ce sera plutôt du côté de l’Arabie Saoudite qu’il faudra regarder puisque la rencontre amicale se tiendra à Riyad, capitale saoudienne.

"Le 14 décembre, le FC Barcelone et le Club Atlético Boca Juniors se rencontreront dans ce qu'on appelle la Coupe Maradona, un match amical pour honorer la mémoire du grand Diego Armando Maradona un peu plus d'un an après sa mort. Le match se tiendra au Mrsool Park, à Riyad (Arabie Saoudite), qui accueille 25 000 spectateurs. Le Barça et Boca sont, bien sûr, deux des clubs qui ont bénéficié des services de Maradona, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, décédé le 25 novembre 2020", indique le club catalan dans son communiqué.

A noter que cette rencontre amicale se tiendra entre deux matches de Liga pour le Barça qui affrontera Osasuna pour la 17eme journée et Elche lors de la 18eme. Pas sûr que le voyage jusqu'en Arabie Saoudite fasse du bien aux organismes catalans...