Le Barça en faillite ? Laporta rassure

L'une des principales nouvelles de ces dernières semaines a été la quête du FC Barcelone pour recruter des joueurs de gros calibre.

Nico Williams est la priorité, tandis que des démarches sont en cours pour faire revenir Dani Olmo. Ces démarches en ont surpris plus d'un, compte tenu de l'état des finances catalanes au cours des dernières années.

Joan Laporta a abordé la question de la situation financière du club lors de la première conférence de presse de Hansi Flick, qui a été présenté aux médias jeudi. Le président barcelonais a réaffirmé sa confiance dans le fait que les choses commencent à revenir à la normale dans les bureaux de Can Barca.

L'article continue ci-dessous

« La question économique est bien meilleure qu'elle ne l'était. Le processus a consisté à sauver le club, puis à le récupérer, et nous sommes sur la voie de la normalité. Aujourd'hui, nous pouvons faire face à des recrutements de l'ampleur dont vous parlez parce que nous avons fait le travail. Grâce à la compréhension et à la patience des partenaires, nous avons pu travailler et nous pouvons dire que nous sommes en mesure de faire face à n'importe quelle opération que nous pensons devoir réaliser.

« En ce sens, Deco travaille avec son équipe afin de pouvoir, si nécessaire, améliorer l'équipe et, dans ce sens, nous annoncerons prochainement les nouvelles économiques que nous croyons pertinentes pour cette situation que nous avons atteinte avec le travail et l'effort.

« Nous avons une série d'investisseurs qui ont été régularisés et les investissements seront réalisés et la valorisation de cette entreprise sera maintenue et suivra les critères de la Liga pour être avec la relation un à un. Avec Nike, nous menons des négociations qui améliorent la position de Barcelone. Nous sommes satisfaits du déroulement de ces négociations. Je pense que nous aurons des nouvelles à moyen terme. Ce que nous ne ferons pas, ce sont des opérations qui déstabilisent la structure sportive que nous avons. Nous serons très stricts.

Interrogé sur les spéculations en cours autour de Williams, Flick est resté très discret, à la surprise générale.

« Ce que j'ai appris dans ce travail, c'est que Nico n'est pas un joueur de Barcelone et je n'ai rien à dire à ce sujet. Il joue pour un autre club et je me concentre sur mon équipe. Je ne peux rien ajouter ».

Le fait est que Barcelone ne peut pas enregistrer Williams (ou Olmo) tant qu'il n'est pas revenu à la règle 1:1 de la Liga. Il y a fort à parier que cela se produira dans un avenir très proche, mais d'ici là, aucune arrivée ne peut être officialisée. Néanmoins, il semble que les choses s'améliorent.