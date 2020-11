"Le Barça doit garder Messi même après sa retraite"

Victor Font, l’un des candidats à la présidence du Barça, estime que le club catalan doit conserver Lionel Messi pendant de longues années encore.

L’été dernier, Messi a été proche de quitter le . Finalement, et en raison du véto mis par ses responsables, il s’est ravisé et a décidé de rester. Mais, l’histoire pourrait cependant se répéter l’année prochaine puisque l’Argentin sera en fin de contrat avec les Blaugrana.

Un départ de Messi, c’est la hantise de tous les socios blaugrana. Et pour Victor Font, l’un des prétendants à la succession de Josep Maria Bartomeu, comme président, il faut s’assurer pour que ce scénario n’arrive pas.

« Il n’y a pas d’alternative à Messi »

« Lorsque vous avez la chance d'avoir le meilleur joueur du monde dans votre équipe, vous devez conserver ce talent", a déclaré Font. « Si Messi va chez un concurrent, nous ne trouverons pas d'alternative facilement car il n'y a pas d'alternative à Messi. C'est pourquoi le retenir à court terme est essentiel ».

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Font voit même plus loin et appelle à proposer dès maintenant une reconversion au sextuple Ballon d’Or : « Pour nous, l'association entre Messi et Barca est une relation stratégique et nous voulons nous assurer de créer les bonnes conditions pour que Messi joue un rôle dans le club même après sa retraite. Messi pourrait apporter beaucoup d'idées. »

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

A noter que les élections présidentielles du Barça sont prévues le 24 janvier prochain. Font saura alors s’il devrait être l’homme à entamer un dialogue avec la Pulga.