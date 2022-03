Le Barça convaincu que Mbappé signera au Real

"Il est très difficile pour Florentino de laisser Mbappé lui échapper. Ils ont dû signer quelque chose". C'est la thèse d'un haut responsable du FC Barcelone, qui est convaincu, comme dans le reste des responsables catalans, que l’attaquant français finira par atterrir chez le rival.

L'offre présentée par le PSG à Kylian Mbappé pour renouveler son contrat avec le club de la capitale française, avec lequel son contrat expire le 30 juin, ne semble avoir fait ni froid ni chaud au FC Barcelone. Ce n'est pas non plus leurs affaires. Cela dit, depuis les bureaux du Camp Nou, on tient à répondre de la meilleure des façons à cette acquisition de l’ennemi juré de la capitale.

A Barcelone, on est convaincu que Pérez a "ligoté" Mbappé

Selon les commentaires faits en interne par certains dirigeants du club, Mbappé est une signature que Florentino Pérez considère comme une affaire réglée, même si le PSG essaie de convaincre le joueur de renouveler son contrat. Le conseil d'administration de Culé ajoute que c'est une croyance répandue parmi les agents et autres participants à ce que Mino Raiola a surnommé le "Foot Mercato". L'arrivée de Mbappé à Madrid est considérée comme une évidence et certains se risquent à dire qu'un accord est déjà en place.

Comme le révèle GOAL, le Real Madrid a assuré qu'il n'y a pas d'accord avec le joueur, que rien n'a été signé et que, par conséquent, ce n'est pas une affaire conclue. Cependant, la confiance sur le fait de le faire venir l'été prochain est totale.

Le "plan" que le Barça élabore

Sans trop penser à ce que fera le Real Madrid, le FC Barcelone travaille déjà d'arrache-pied pour composer un effectif prêt à récupérer le prestige perdu ces dernières années, tant dans la compétition nationale qu'en Europe. À cette fin, et malgré leur situation financière, ils pensent toujours à Erling Haaland.

Il s'agit d'une opération compliquée dans laquelle un certain nombre de détails doivent coïncider, comme la vente d'actifs importants du club - entre autres 49% de la société de production de contenu audiovisuel, Barça Studios -, l'entrée de capital si l'accord avec CVC et LaLiga est signé, et la réduction de la masse salariale avec le départ de certains joueurs à haut salaire comme Samuel Umtiti, Sergi Roberto ou le gardien de but remplaçant Neto Murara. Si tout se met en place - ce que le club considère comme difficile - l'opération Haaland pourra être validée.

Les options Azpilicueta, Christensen et Kessié

Dans le même temps, le Barça travaille à renforcer plusieurs lignes dans lesquelles il peine encore. Par exemple, la défense. Chaque perte est une hécatombe et Mateu Alemany est en train de mettre la vitesse supérieure pour conclure dès que possible l'incorporation de plusieurs joueurs en fin de contrat, comme César Azpilicueta et Andreas Christensen, tous deux de Chelsea.

Le milieu de terrain de Milan Franck Kessié, pour lequel les géants catalans restent fermement engagés, suscite également un grand intérêt. L'international ivoirien, qui a aussi des courtisans en Angleterre, apporterait un profil très différent – de la puissance, de l’intensité et une meilleure finition que les milieux de terrain actuels de l'effectif.