Le Barça continue de négocier avec ses capitaines

Afin de réduire sa masse salariale, le Barça aurait demandé un nouvel effort à ses capitaines que sont Busquets, Piqué, Alba et Sergi Roberto.

Lionel Messi et ses 50 millions d’euros annuels sont partis mais les problèmes du FC Barcelone sont encore toujours bel et bien présents. Tandis que Ronald Koeman et ses hommes préparent l’entrée en matière du club en Liga, contre la Real Sociedad dimanche, les dirigeants catalans s’affairent à trouver une solution pour alléger la masse salariale.

Ayant refusé de signer l’accord entre la Liga et le fond d’investissement CVC qui aurait pu permettre de prolonger Messi mais aussi de rentrer dans les clous financiers de la Ligue, les Blaugrana n’ont pas d’autres choix que de faire des économies.

La solution idéale serait de vendre des joueurs mais force est de constater que de trouver un point de chute à Pjanic ou Umtiti s’avère plus compliqué que prévu.

Face à ce chantier sans fin, Joan Laporta a décidé de demander un nouvel effort à certains de ses joueurs. D’après Mundo Deportivo, les nouveaux capitaines barcelonais que sont Sergio Busquets, Gerard Piqué, Jordi Alba et Sergi Roberto depuis le départ de Messi sont en pleine négociation avec leur président concernant une nouvelle baisse de salaire.

Si Antoine Griezmann est le plus gros salaire du club désormais avec 35 millions d’euros par an, les purs produits de la Masia pèsent aussi lourd dans la masse salariale avec 36 millions d’euros, sans celui de Piqué.

Ce dernier, conscient de la situation, serait prêt à le baisser ou du moins à reporter ses émoluments. Pour Sergi Roberto et Jordi Alba, la position n’est pas connue même si l’ancien de Valence avait été retissant lors de la première demande de Laporta à la fin de la saison dernière.

En revanche le dossier Sergio Busquets est un peu plus compliqué. Le nouveau capitaine du Barça a déjà baissé ses revenus de 12% en 2019 et en avait fait de même au début de la pandémie du Covid-19. La saison dernière, il avait accepté un report du versement de son salaire face à la crise du club et il ne verrait pas forcément d’un très bon œil le fait de devoir faire la même chose cette saison.