Le Barça, c'est déjà dans le passé pour Lautaro Martinez

L'idylle entre le Barça et Lautaro Martinez est morte-née à en croire l'attaquant argentin de l'Inter.

Lautaro Martínez est depuis longtemps lié à un transfert à Barcelone, alors que le talisman du Camp Nou Leo Messi comptent parmi ceux qui ont chanté les louanges de l'attaquant argentin.

Cependant, avec l’arrivée de Ronald Koeman et la préférence déclarée du Néerlandais pour son compatriote Memphis Depay, la piste de l’attaquant de l’Inter s’est refroidie en Catalogne.

Lautaro en a d'ailleurs profité pour dissiper les doutes persistants sur son avenir à court terme en déclarant son désir de rester à San Siro.

"Je ne quitterai pas l'Inter cet été", a déclaré le joueur de 23 ans à La Gazzetta dello Sport. "Je vais bientôt prolonger mon contrat et mon plan est de rester ici pendant longtemps."

Parlant de l'intérêt de Barcelone, qui était sur le point de faire une offre formelle pour l'attaquant il y a quelques moi,s Lautaro a ajouté:

«Oui, c'est vrai que Barcelone me voulait il y a un an mais j'ai dit à Antonio Conte: 'Ne vous inquiétez pas, je suis s'est concentré sur les plans de l'Inter. Maintenant, pour moi, Barcelone est dans le passé, je reste à l'Inter."

L'international argentin, qui a marqué 13 buts et six passes décisives en Serie A alors que l'Inter mène la course pour le Scudetto, a peut-être esquivé le radar du Barça, mais l'intérêt pour ses services reste fort en Europe.

On dit que Manchester City prépare une offre pour tester la volonté de l'Inter de garder le buteur Albiceleste.

L'équipe de Pep Guardiola étant notoirement à la recherche d'un remplaçant à long terme pour un autre international argentin : Sergio Agüero.

Une décision qui a pris de l'ampleur après qu'il est apparu dans les médias italiens et anglais que l'Inter pourrait souhaiter s'offrir "El Kun" gratuitement cet été.

Pour rappel, Sergio Aguero sera en fin de contrat du côté de Manchester City en juin prochain. Vers un échange de buteurs ?