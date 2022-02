Le Barça a un nouveau défenseur central en vue

D’après les dernières rumeurs qui circulent, le FC Barcelone convoiterait Eric Bailly, de Manchester United, pour un transfert l’été prochain.

Le Daily Star affirme que le géant catalan a adopté une politique de signature de stars de la Premier League et qu'ils "ciblent une opération estivale" pour l'international ivoirien.

Suite à l'arrivée de Raphaël Varane, Bailly s'est retrouvé bien bas dans la hiérarchie des défenseurs centraux à Old Trafford "et cette situation a alerté le club espagnol de Barcelone, qui continue à parcourir l'Europe à la recherche de joueurs en difficulté", affirme le journaliste Harry Pratt.

Le Barça récupère les indésirables de la Premier League

Depuis que Xavi a pris les rênes du Nou Camp, les Catalans, à court d'argent et endettés à hauteur de plus de 1,2 milliard d’euros, ont mis la main sur un certain nombre de joueurs très en vue qui étaient devenus indésirables dans leurs clubs.

L'attaquant espagnol Ferran Torres est arrivé de Manchester City pour 55 millions d’euros, Pierre-Emerick Aubameyang était libre d'Arsenal tandis que l'ailier des Wolves Adama Traoré est prêté en vue d'un transfert permanent de 33 millions d’euros.

Maintenant, ils visent donc un autre sociétaire du championnat anglais, en la personne d’Eric Bailly. Le contrat du joueur de 27 ans à Old Trafford court jusqu'en 2024 et United dispose d’une option pour une année supplémentaire. Cela signifie que les Red Devils sont dans une position de négociation forte si des pourparlers commencent entre les deux clubs.

Les Catalans s’étaient déjà renseignés sur d’autres mancuniens ces derniers mois, notamment Paul Pogba, Edinson Cavani et Donny van de Beek. Il n’y a pas eu de suite. Pour Bailly, la donne pourrait être différente, d’autant plus qu’il connait très bien la Liga vu qu’il a porté les couleurs de Villarreal par le passé.