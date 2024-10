Le Barça a trouvé le remplaçant d'Erling Haaland

FC Barcelone vs FC Séville

Dans les 1 ou 2 prochaines années, Barcelone cherchera presque certainement à recruter un attaquant pour succéder à Robert Lewandowski.

Le Polonais de 36 ans expirera en juin, mais il déclenchera presque certainement une prolongation automatique de 12 mois à un moment donné cette saison – malgré cela, un accord pour son remplaçant devrait toujours être recherché l’été prochain.

Récemment, il a été rapporté que le successeur rêvé de Lewandowski pour Barcelone était Erling Haaland. Cependant, il pourrait finir par coûter une somme impossible, car Manchester City n’aurait aucune envie de se séparer du meilleur attaquant du football mondial. À ce titre, des cibles alternatives seraient envisagées.

Selon des rapports en Angleterre (via CaughtOffside), deux joueurs que Barcelone surveille sont Alexander Isak et Darwin Nunez. Dans le cas du premier, Deco aurait déjà rencontré son agent plus tôt cette année.

Isak serait un successeur sensationnel pour Lewandowski, même si les chances de Barcelone de le recruter en provenance de Newcastle United dépendraient de leur capacité à améliorer considérablement leurs finances au cours des 12 prochains mois. Nunez serait probablement moins cher, étant donné qu'il n'est pas particulièrement apprécié à Liverpool.