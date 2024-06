Le baiser de la victoire pour Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez a fait un selfie avec Cr7 après avoir assisté à la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Le quintuple Ballon d'Or était une fois de plus d'humeur à battre des records, alors que les Portugais enchaînaient deux victoires sur deux lors du Championnat d'Europe de cet été. En offrant une passe décisive à Bruno Fernandes pour le troisième but des Portugais lors de leur victoire 3-0 sur la Turquie, CR7 est devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire de l'Euro.

L'article continue ci-dessous

Ronaldo n'a pas encore inscrit de but lors de ce qui est son sixième Championnat d'Europe - et son onzième tournoi majeur au total - mais le joueur de 39 ans apporte une contribution positive à la cause collective en inscrivant 50 buts et en entrant dans l'histoire de la Pro League saoudienne avec Al-Nassr lors de la campagne 2023-24.

Il a été l'attraction principale lors de la rencontre entre le Portugal et la Turquie à Dortmund, six envahisseurs de terrain étant entrés sur la pelouse pour tenter de s'approcher de leur idole. Sa compagne Georgina était également présente pour le voir à l'œuvre, aux côtés de son fils Cristiano Jr, et elle a pu prendre un selfie avec CR7 après la rencontre.

Des questions ont été posées sur la capacité de Ronaldo à supporter les exigences d'un autre tournoi majeur, dans ce qui devrait être la fin de sa carrière, mais il continue à faire taire tous les sceptiques - après avoir fait carrière dans ce domaine - et pourrait être mis au repos pour le match contre la Géorgie mercredi prochain, alors que le Portugal est déjà bien engagé dans la phase à élimination directe.