Le 11 idéal du Brésilien Ronaldo : Un oubli qui fait tâche

Ce week-end, Ronaldo Nazario a été invité à donner son 11 idéal. Et le Brésilien a créé la surprise en oubliant un grand ami à lui.

Le 11 idéal, c'est un exercice auquel chaque ancien joueur de football semble devoir se plier au moins une fois dans sa vie. Consultant et président de club, le Brésilien Ronaldo n'a jamais vraiment quitté le monde du ballon rond qu'il chérit tant. Ce week-end, il a été invité à donner, à son tour, son 11 idéal et il n'a pas cité l'un de ses grands amis dans le milieu.

Un oubli qui fait tâche

Parmi son cocktail de meilleurs joueurs de l'histoire, Ronaldo a mixé les époques pour offrir un melting pot retraçant les grandes lignes de noblesse du ballon rond. On y retrouve donc de l'ancien, du très ancien, du récent et même un joueur encore en activité. Mais dans cette composition, on retrouve certains absents. Dont un grand ami du Brésilien.

Voici l'équipe idéale de Ronaldo : Gianluigi Buffon – Cafú, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, Roberto Carlos – Zico, Diego Maradona, Pelé – Lionel Messi, Ronaldinho, Ronaldo (lui-même)

Une équipe alléchante et sertie de grands noms mais relativement peu crédible sur le papier au vu de sa propension offensive et son absence d'élément défensif au milieu. Mais le plus notable reste surtout les absences : non seulement R9 a préféré se positionner lui plutôt que de faire une place à Cristiano Ronaldo mais il n'a surtout pas placé Zinédine Zidane, son grand ami. Un oubli qui fait jaser.