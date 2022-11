LdC : quels sont les adversaires potentiels du PSG en huitième de finale ?

Qui le Paris Saint-Germain peut-il affronter en huitième de finale de Ligue des Champions ? GOAL fait le bilan des potentiels adversaires du PSG.

Malgré sa victoire (2-1) face à la Juventus, le PSG termine à la deuxième place du Groupe H en raison du large succès de Benfica sur la pelouse du Maccabi Haïfa (6-1), leur permettant de passer devant au nombre de buts inscrits à l’extérieur. Paris pourrait donc tomber sur une très grosse équipe dès les huitièmes de finale.

Les Anglais en force

Sur les 7 adversaires possible des joueurs de Christophe Galtier, 3 viennent d’Outre-Manche : Manchester City, Chelsea et Tottenham. Le premier cité est évidemment le plus dangereux avec le duo De Bruyne-Haaland qui fonctionne à merveille et un collectif parfaitement huilé. Les deux clubs londoniens sont un peu moins forts sur le papier mais ont montré qu'ils savaient souffrir, comme l’ont démontré les Spurs face à l’OM mardi soir.

Le Real et le Bayern à éviter

L’un est champion d’Europe en titre et hante encore les nuits des supporters parisiens, l’autre a enchaîné 6 victoires de rang en phase de poules avec un ancien Parisien - Choupo-Moting auteur de 7 buts sur ses 6 derniers matches - en chef de file. Le Real Madrid et le Bayern Munich sont deux des grands favoris de cette édition de la Ligue des Champions et ont de quoi faire frémir n’importe quelle équipe d’Europe.

Porto et Naples en outsiders

Habitué des huitièmes, voire des quarts, mais pas plus sur les dernières années, le FC Porto et Naples se présentent comme deux équipes capables d’embêter les gros. Les Portugais ont enterré l’Atlético Madrid pour s'emparer de la première place de leur groupe tandis que les Italiens ont dominé une poule dans laquelle figuraient pourtant Liverpool et l’Ajax, et n’ont connu leur première défaite de la saison que mardi soir, alors qu’ils étaient déjà assurés de finir premiers.