Le 2 juin 2019, le célébrait encore un triplé national acquis avec Niko Kovac au poste d’entraîneur lorsqu’un fan bavarois, utilisateur du réseau social Twitter, a fait une incroyable prédiction, vérifiée aujourd’hui.

"Finale de Ligue des Champions en 2020 pour le Bayern avec Hansi Flick en tant que manager. Kovac aura été licencié en cours de saison", écrivait alors Hassan, au pseudo de Magic Alcantara sur Twitter.

CL 2020 final with Flick as manager after Kovac is sacked halfway through the season @FCBayern