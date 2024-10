Lazio - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables... On vous dit tout sur Lazio - Nice !

La Lazio semble avoir une forme impressionnante dans toutes les compétitions et est désormais sur une séquence de deux victoires consécutives. Elle a battu le Torino en marquant 2-3 lors de son dernier match. Son attaquant sénégalais en forme Boulaye Dia a marqué 5 buts lors de ses cinq dernières apparitions avec la Lazio. Elle recevra Nice lors de son prochain match d'Europa League. L'équipe niçoise reste sur une série de trois matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Cette séquence comprend un match nul 1-1 enregistré contre la Real Sociedad lors de son dernier match d'Europa League. Historique des confrontations La Lazio domine également Nice lors des confrontations directes. Les deux équipes se sont rencontrées trois fois dans le passé et la Lazio a remporté toutes ces rencontres et a gardé sa cage inviolée dans deux d'entre elles. À en juger par les apparences, nous nous attendons à une journée agréable pour les supporters locaux au Stadio Olimpico mercredi. La forme à domicile de la Lazio semble impressionnante ces derniers temps. Elle en est à 12 matchs sans défaite et en a remporté neuf au cours de cette période. Lors de leurs trois dernières victoires à domicile, les défenses de la Lazio n'ont pas encaissé de but, ce qui est remarquable. De plus, la Lazio a inscrit deux buts lors de ses deux derniers matchs à domicile consécutifs. Nice, quant à lui, est en forme décevante à l'extérieur et a perdu trois de ses cinq derniers matchs. De plus, Nice n'a pas réussi à marquer lors de ses deux derniers déplacements. De plus, Nice suit une forme peu impressionnante face à la Lazio lors des confrontations directes. Où voir le match ? Le match Lazio Rome - Nice (Ligue Europa) sera diffusé en direct le jeudi 3 octobre 2024 à 18h45 sur Canal+ Foot. Lazio - Nice : les compos probables Lazio : Provedel - Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Nuno Tavares - Rovella, Guendouzi - Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro - Dia. Nice

:

Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante - Clauss, Rosario, Ndombélé, Abdi - Bouanani, Guessand, Moukoko.